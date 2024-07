A OCDE desenvolveu Acções práticas para as empresas identificarem e abordarem as piores formas de trabalho infantil nas cadeias de abastecimento de minerais para as ajudar a identificar, mitigar e contabilizar os riscos de trabalho infantil nas suas cadeias de abastecimento de minerais. Foi desenvolvido com base no quadro de diligência devida do Guia de Diligência Devida da OCDE.