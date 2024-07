A Revisão da Política RBC do Brasil da OCDE busca fomentar o papel do governo brasileiro na promoção e viabilização de uma conduta empresarial responsável. Examina as políticas brasileiras nas áreas abrangidas pelas Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, bem como em outras áreas através das quais o governo pode alavancar e incentivar práticas empresariais responsáveis.