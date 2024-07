Landprofil om kreft: Norge 2023

Landprofilene peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling i de 27 medlemslandene i EU samt Island og Norge, som en veileder for investeringer og helsepolitiske tiltak på EU-plan, nasjonalt plan og regionalt plan. Hver landskreftprofil gir en kort syntese av: den nasjonale kreftbyrden; risikofaktorer for kreft (med fokus på atferds- og miljørisikofaktorer); programmer for tidlig oppdagelse; ytelse ved kreftomsorg (med fokus på tilgjengelighet, omsorgskvalitet, kostnader og virkningen av COVID-19 på kreftomsorg).