Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst

Het doel van dit handboek is om belastinginspecteurs en -controleurs bewuster te maken van witwaspraktijken. Het biedt een leidraad bij het identificeren van witwaspraktijken tijdens het uitvoeren van normale belastingcontroles. Het beschrijft ook de middelen en instrumenten die beschikbaar zijn voor effectieve detectie en afschrikking. Hoewel het handboek geen details geeft over criminele onderzoeksmethoden, beschrijft het wel de aard en context van witwasactiviteiten, zodat belastingonderzoekers en -controleurs beter begrijpen hoe hun bijdrage criminele onderzoekers kan helpen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Belastingdiensten kunnen het handboek aanpassen aan hun specifieke omstandigheden en rekening houden met de verschillende rollen die belastingdiensten hebben met betrekking tot het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, het ontvangen van meldingen van verdachte transacties en het onderzoeken van witwasmisdrijven.