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学校閉鎖期間中のオンライン学習の拡充：新型コロナウイルス感染症危機時の生徒支援における家族と教員の役割

Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/8717061e-ja
Authors
OECD
Tags
新型コロナウイルス(COVID-19)へのOECD政策対応
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OECD (2020), “学校閉鎖期間中のオンライン学習の拡充：新型コロナウイルス感染症危機時の生徒支援における家族と教員の役割”, 新型コロナウイルス(COVID-19)へのOECD政策対応, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8717061e-ja.
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