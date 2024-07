Risultati TALIS 2013

Come possono i Paesi preparare gli insegnanti a far fronte alle diverse sfide nelle scuole di oggi? L’indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento (TALIS) dell’OCSE fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda, ponendo direttamente agli insegnanti e ai dirigenti scolastici domande sulle loro condizioni di lavoro e sul clima di apprendimento nel loro istituto. L’indagine TALIS ha l’obiettivo di fornire dati validi, recenti e comparabili, per aiutare i Paesi a esaminare e definire politiche per l’istruzione che siano volte alla formazione di una professione insegnante di elevata qualità. Per gli insegnanti e i dirigenti scolastici, lo studio dell’OCSE rappresenta un’opportunità per contribuire con le loro risposte all’analisi e alla formulazione di politiche per l’istruzione in aree cruciali della loro professione. Tra i temi esaminati figurano lo sviluppo professionale, la leadership degli istituti scolastici, le pratiche didattiche, il clima scolastico, la valutazione e il feedback, la soddisfazione lavorativa e i profili degli insegnanti. Il presente rapporto sintetizza i risultati della seconda edizione dell’indagine TALIS, condotta nel 2013.