Porre fine ai fenomeni fraudolenti

I crimini dei colletti bianchi, come l'evasione fiscale, la corruzione e la concussione, sono spesso nascosti attraverso complesse strutture legali e transazioni finanziarie agevolate da avvocati, commercialisti, istituzioni finanziarie e altri "facilitatori professionali" di tali crimini. Questi reati hanno un impatto significativo sulle entrate pubbliche, sulla fiducia dei cittadini e sulla crescita economica, compresa la ripresa dal COVID-19. Questo rapporto definisce una serie di strategie e azioni che i Paesi devono intraprendere per contrastare gli intermediari professionali che consentono l'evasione fiscale e altri reati finanziari per conto dei loro clienti criminali. Il rapporto sottolinea il ruolo dannoso svolto da questi intermediari e l'importanza di un'azione concertata a livello nazionale e internazionale per reprimere i promotori del crimine, e include le strategie di contrasto raccomandate per scoraggiare, interrompere, indagare e perseguire i professionisti che consentono i crimini fiscali e dei colletti bianchi.