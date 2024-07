Le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali. Esse mirano ad incoraggiare i contributi positivi che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale ed a ridurre al minimo gli impatti negativi nelle aree oggetto delle Linee guida che possono essere associati alle attività, ai prodotti e ai servizi di un'impresa. Le Linee guida coprono tutte le aree chiave della responsabilità d’impresa, inclusi i diritti umani, i diritti del lavoro, l'ambiente, la corruzione, gli interessi dei consumatori, la divulgazione, la scienza e la tecnologia, la concorrenza e la fiscalità. L'edizione 2023 delle Linee guida contiene raccomandazioni aggiornate per una condotta responsabile d’impresa in aree chiave, come il cambiamento climatico, la biodiversità, la tecnologia, l'integrità aziendale e la due diligence nella catena di fornitura, nonché procedure di attuazione aggiornate per i Punti di contatto nazionali per la condotta responsabile d’impresa.