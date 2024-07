Le Strutture Ibride

La pianificazione fiscale aggressiva è una fonte crescente di preoccupazione per molti Governi. Questo rapporto descrive le tipologie più diffuse in materia di Strutture Ibride (per esempio: disposizioni che sfruttano le differenze nel trattamento fiscale degli strumenti, delle entità o dei trasferimenti tra due o più Paesi) e gli effetti che tali strutture mirano a conseguire. Lo studio sintetizza le questioni di politica fiscale sollevate da tali disposizioni e descrive le opzioni di politica fiscale per affrontarle, focalizzandosi sulle regole di diritto interno che negano i benefici nel caso di strutture ibride nonché sulle esperienze dei Paesi riguardo all’applicazione di tali regole. Il rapporto afferma altresì che la stessa preoccupazione esiste anche in relazione alle distorsioni causate dalla doppia imposizione e alla doppia non imposizione involontaria e raccomanda un certo numero di azioni da intraprendere.