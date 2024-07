Le dinamiche di sviluppo dell'Africa 2023

Il rapporto "Le dinamiche di sviluppo dell'Africa" fa tesoro degli insegnamenti tratti dalle esperienze dell'Africa centrale, orientale, settentrionale, meridionale e occidentale per elaborare raccomandazioni strategiche e condividere le buone pratiche in tutto il continente. Basandosi sulle statistiche più recenti, l'analisi delle dinamiche di sviluppo mira ad aiutare i leader africani a conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2063 dell'Unione africana a tutti i livelli: continentale, regionale, nazionale e locale.

La presente edizione esamina in che modo l'Africa possa attirare investimenti in grado di offrire il miglior equilibrio tra obiettivi economici, sociali e ambientali. I suoi dati recenti e le sue analisi sono messi a disposizione dei responsabili politici al fine di migliorare le valutazioni dei rischi, rafforzare i partenariati diretti dall'Africa e accelerare l'integrazione regionale in modo da aumentare gli investimenti sostenibili. Due capitoli esaminano il panorama degli investimenti in Africa e le relative priorità politiche a livello di continente. I cinque capitoli regionali propongono raccomandazioni ad hoc per settori strategici quali gli ecosistemi naturali, le energie rinnovabili, i finanziamenti per il clima e le catene di valore agroalimentari.

Il rapporto "Le dinamiche di sviluppo dell'Africa" alimenta il dibattito politico tra i governi dell'Unione africana, i cittadini, gli imprenditori e i ricercatori. Propone una nuova collaborazione tra Paesi e regioni, incentrata sull'apprendimento reciproco e sulla conservazione dei beni comuni, ed è il frutto della collaborazione tra la Commissione dell'Unione africana e il Centro per lo sviluppo dell'OCSE.