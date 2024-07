La Pianificazione Fiscale Aggressiva basata sulla Copertura al Netto delle Imposte

Gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva (aggressive tax planning – ATP) basata sulla copertura al netto delle imposte rappresentano una minaccia al gettito fiscale dei Paesi: alcuni riscontri concreti evidenziano come centinaia di milioni di USD siano a rischio e una serie di operazioni multimiliardarie denominate in USD siano state individuate da taluni Paesi. Dopo aver descritto in termini generali la nozione di copertura in quanto strumento di gestione del rischio, il Rapporto illustra le caratteristiche degli schemi ATP basati sulla copertura al netto delle imposte, sintetizza le strategie di indagine e di risposta adottate dai Paesi, mette in evidenza le tematiche di politica e compliance derivanti da tali schemi e termina con alcune conclusioni e raccomandazioni.