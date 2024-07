En novembre 2000, Bologne, en Italie, a accueilli une conférence intitulée « Vivre comme étudiants ». L’événement s’inscrivait dans le cadre du projet Bologne, capitale européenne de la culture, qui a permis d’examiner la contribution de première importance qu’a apportée et qu’apporte encore Bologne en qualité de ville universitaire. On s’est aussi penché sur le rôle des villes qui abritent de grandes universités, en Europe et en dehors du continent, en tant que centres de développement et de diffusion de la culture et de la formation professionnelle avancée. En marge de la conférence, le Département d’architecture et d’urbanisme de l’université de Bologne a organisé un concours international sur les logements pour étudiants.