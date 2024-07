Toujours plus d'inégalité

Durant les trois décennies précédant le récent ralentissement économique, le fossé entre les salaires s’est creusé et les inégalités de revenus entre les ménages ont augmenté dans une vaste majorité des pays de l'OCDE. Ce phénomène a même touché les pays traversant une période de croissance économique soutenue ainsi qu’une forte croissance de l'emploi. Ce rapport analyse les principales forces sous-jacentes à l’origine de ces évolutions. Il analyse dans quelle mesure la mondialisation de l’économie, le progrès technologique privilégiant les qualifications, et les réformes institutionnelles et réglementaires ont eu un impact sur la répartition des revenus. Le rapport examine également dans quelle mesure l’évolution de la formation et de la composition des ménages a modifié les revenus des ménages et l’inégalité des revenus. Il offre un aperçu sur la manière dont les systèmes d'imposition et d'indemnisation ont changé leur processus de redistribution des revenus des ménages. Enfin, le rapport met en évidence quelles seraient les politiques les plus prometteuses pour remédier à une hausse des inégalités et comment le dosage des politiques peut être adapté lorsque les budgets publics sont mis à rude épreuve.