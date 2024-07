STI Revue, Volume 2000 Numéro 2

Les politiques menées dans le domaine de la science et de la technologie ont connu de profondes transformations ces dernières années, avec notamment un poids plus grand donné aux ressources humaines, aux objectifs en termes de performance plutôt que de ressources, et au rôle des entreprises. Dans le même temps, de nouvelles sources de données étaient constituées ou devenaient accessibles aux statisticiens (données sur la main d'œuvre, sur les brevets, enquêtes sur l'innovation). Dans ce contexte, les ministres de la Science et de la Technologie des pays Membres ont donné mandat à l'OCDE de développer de nouveaux indicateurs qui reflètent plus fidèlement l'évolution vers l'économie fondée sur le savoir et l'impact des politiques dans ce domaine.

Ce dernier numéro de STI Revue reprend les principaux résultats de l'exercice mené dans le cadre de ce mandat. Ces résultats portent notamment sur l'investissement en connaissance, la mobilité des travailleurs hautement qualifiés, les enquêtes et indicateurs d'innovation, le soutien public à la technologie industrielle, et les politiques fiscales pour la R-D.