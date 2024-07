STI Revue, Volume 1999 Numéro 2

L’investissement public et privé dans le développement et la diffusion de technologies propres est essentiel à la réalisation des objectifs de développement durable. Quel est le rôle dévolu respectivement aux pouvoirs publics et à l’industrie ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils encourager les entreprises à adopter des stratégies de management environnemental ? Pourquoi est-il important que le prix des biens et services reflète pleinement leurs coûts et leurs avantages pour l’environnement ? Les programmes publics en matière de recherche, de diffusion et de vérification des technologies, de passation de marchés publics écologiques, de notification des polluants et de sensibilisation des consommateurs influencent-ils le comportement des entreprises à l’égard de l’environnement ?

Ce numéro de la STI Revue apporte des éléments de réponse à toutes ces questions et à bien d'autres encore en s’appuyant sur les recherches en cours dans le cadre du Projet triennal de l’OCDE sur le développement durable.