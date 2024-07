STI Revue, Volume 1998 Numéro 2

Dans les pays de l'OCDE, les partenariats public/privé sont devenus l'une des pierres angulaires des politiques en matière de technologie et d'innovation : les pouvoirs publics, les universités et les établissements de recherche coopèrent avec l'industrie pour maximiser les avantages procurés par la R-D et la technologie. Les partenariats ne sont toutefois pas sans coût, et les mécanismes permettant d'assurer leur succès varient considérablement. Quels enseignements peut-on tirer des initiatives régionales, nationales et internationales ? Quels sont les types de partenariats public-privé les mieux adaptés à tel ou tel type d'objectif ? Comment ces partenariats peuvent-ils s'appuyer sur les structures existantes pour aider les entreprises, les PME notamment, à devenir plus innovantes ? Quels sont les moyens les plus efficaces de les financer ? Enfin, comment les partenariats public-privé peuvent-ils améliorer la commercialisation de la R-D publique ? Ce numéro de la Revue STI examine toutes ces questions en s'appuyant sur des articles présentés à l'Atelier de l'OCDE sur les partenariats public-privé pour le développement de la technologie, qui s'est tenu à l'OCDE en décembre 1997.