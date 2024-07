STI Revue, Volume 1998 Numéro 1

Le changement technologique a un potentiel considérable : on pourra grâce à lui améliorer la productivité de l'économie entière et dynamiser croissance et création d'emplois. Mais, pour le réaliser pleinement, les pouvoirs publics doivent faire des politiques de l'innovation et de la technologie une partie intégrante de la politique économique globale, tout en intensifiant leur recherche de « pratiques exemplaires ». Ce numéro de la Revue STI est consacré à ces enjeux. Y sont notamment examinés les différentes approches suivies en cas de défaillance du marché ou de défaillance systémique et les apports de la théorie économique pour dégager des pratiques exemplaires. Ce numéro présente également un éventail significatif d'ajustements des politiques récemment menés dans certains pays (Canada, Etats-Unis, Finlande) et dans certaines organisations, jetant ainsi sur la politique de l'innovation et de la technologie un éclairage résolument nouveau.