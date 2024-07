STI Revue, Volume 1997 Numéro 2

Bien qu'une discipline internationale et régionale ait été établie, les subventions à l'industrie continuent de jouer un rôle important dans les politiques gouvernementales des pays de l'OCDE. A une époque de contrainte budgétaire et de mondialisation, la réduction et la suppression progressive de ces subventions reste un défi dans presque tous les pays de l'OCDE.

Ce numéro spécial de la STI Revue présente, à travers les points de vue de gouvernements nationaux, de la Commission des Communautés européennes, de l'OMC et de l'OCDE, les approches adoptées pour limiter le potentiel de distortion des échanges des subventions et pour s'attaquer à la question des dépenses publiques consacrées aux programmes d'aide à l'industrie à la lumière de la consolidation budgétaire.