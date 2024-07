Services : Statistiques sur la valeur ajoutée et l'emploi 2001

SELON LES CONCEPTS DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE

Au cours des vingt dernières années, le secteur des services s'est considérablement accru dans toutes les économies de l'OCDE et inclut désormais certaines activités des plus dynamiques (comme les technologies de l'information , les télécommunications ou les services fournis aux entreprises). Pourtant, ce secteur reste à bien des égards moins bien mesuré et compris que d'autres.

Cette publication fournit aux économistes et aux chercheurs une source unique de données comparatives sur l'évolution du secteur. Elle contient des statistiques annuelles de comptabilité nationale portant sur la valeur ajoutée brute et l'emploi dans les activités de services pour tous les pays de l'OCDE*. Les données sont fournies pour la période 1989-1999 au niveau le plus fin disponible à l'OCDE et proviennent des sources nationales. Cette publication a pour objet de fournir aux analystes des séries contenant des informations sur l'évolution du secteur des services et de permettre aux statisticiens d'améliorer la comparabilité de ces données.

* PAYS COUVERTS Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie