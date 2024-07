Résultats du PISA 2009 : Surmonter le milieu social

Resultats du PISA 2009, Volume II: Surmonter le milieu social : L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage, analyse comment les systèmes d’éducation performants parviennent à atténuer l’impact du milieu socio-économique et de l’ascendance allochtone sur la performance des élèves et des établissements.