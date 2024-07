Statistiques de la recherche et développement 2001

Cette publication fournit des statistiques de base récentes sur les ressources consacrées à la R-D dans les pays de l'OCDE*. Les séries statistiques couvrent les sept dernières années pour lesquelles les données sont disponibles, et présentent, entre autres, les dépenses selon les sources de financement, les types de coûts, de personnel de R-D par profession et/ou niveau de qualification, au niveau national par secteur d'exécution, dans le secteur des entreprises par secteur d'activité industrielle et, pour l'enseignement supérieur, par discipline scientifique. La publication présente également des données sur les résultats des activités scientifiques et technologiques (S-T) se rapportant à la balance des paiements technologiques.