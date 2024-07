Regards sur l’éducation 2009 : Panorama présente les indicateurs clés pour 2009 facilement accessibles sur une double page pour chaque indicateur. Sur la page de gauche, le lecteur trouvera des explications sur la signification de l’indicateur, une analyse des principales conclusions, un examen des grandes tendances, et des liens permettant au lecteur de trouver de plus amples informations. Sur la page de droite figurent des graphiques et tableaux clairement présentés, assortis d’hyperliens dynamiques (StatLinks) qui renvoient le lecteur aux tableaux de données Excel™ correspondants. Cette édition comprend une analyse sur les résultats du niveau d'éducation and du nombre d'étudiants, les bénéfices économiques et sociaux de l'enseignement, comment l'enseignement est financé et son environnement ainsi que les résultats de la nouvelle enquête internationale TALIS (Teaching and Learning International Survey).