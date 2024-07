Regards sur l’éducation 2012 : Panorama résume la publication annuelle phare de l’OCDE, Regards sur l’éducation, qui est un recueil de statistiques sur l'éducation. Cette publication fournit des données faciles d'accès sur des questions clés et actuelles en matière d’éducation, comprenant :

· Niveaux de formation et effectifs scolarisés : quel est le niveau de formation des adultes ? Les jeunes ont-ils facilement accès au marché du travail ?

· Les avantages économiques et sociaux de l’éducation : quel est l'impact du niveau de formation sur les perspectives d'emploi et sur les revenus ?

· Le financement de l’éducation : quel est le montant des dépenses publiques pour l’éducation ? Quel est le rôle des dépenses privées ?

· L’environnement scolaire : quel est le temps de travail des enseignants ? Combien y a-t-il d'élèves par classe ?

· L’équité : cette section spéciale présente les enjeux liés à l’équité dans l’éducation : quelle est l’importance de l'enseignement préprimaire ? Dans quelle mesure le milieu socio-économique affecte-t-il les résultats scolaires ? Les seniors ont-ils facilement accès à l’éducation ? Dans quelle mesure la disparité entre les sexes est-elles importante ?

Chaque indicateur est présenté sur une double page. La page de gauche explique l’importance de l’indicateur, examine les principaux résultats et les tendances clés et donne au lecteur une feuille de route lui permettant d’en savoir davantage grâce aux bases de données et autres publications de l’OCDE sur l’éducation. La page de droite contient des tableaux et graphiques clairs accompagnés de liens dynamiques, Statlink, qui renvoient le lecteur vers les données correspondantes, disponibles en format Excel®.