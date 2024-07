Regards sur l’éducation 2014 : Panorama offre une version résumée du recueil phare de statistiques sur l’éducation de l’OCDE, Regards sur l’éducation. Cet ouvrage présente des données facilement accessibles sur tous les thèmes clés intéressant l’éducation de nos jours, notamment :

Les niveaux d’enseignement et les effectifs scolarisés : quel niveau d’études les adultes ont-ils atteint, et quel est l’impact de l’éducation préprimaire sur la suite de leurs études ?

Enseignement supérieur et vie active : combien de jeunes sont diplômés de l’enseignement supérieur, et avec quel succès passent-ils de la formation à la vie active ?

Les avantages économiques et sociaux de l’éducation : comment l’éducation influe-t-elle sur les perspectives d’emploi de la population, et quel est son impact sur les revenus ?

Le financement de l’éducation : quelle part de leur budget les États consacrent-ils à l’éducation, et quel est le rôle des sources de financement privées ?

L’environnement scolaire : combien d’heures les enseignants travaillent-ils, et dans quelle fourchette les effectifs des classes varient-ils ?

Des compétences pour la vie : une section spéciale sur les compétences. Pourquoi les compétences sont-elles si importantes ? Comment sont-elles influencées par le niveau d’enseignement et le milieu socio-économique, et quel est le rôle des activités de formation pour les adultes ? Quel est l’impact des niveaux de compétence sur l’emploi, le revenu et les retombées sociales ?

Chaque indicateur est présenté sur une double page. Sur la page de gauche, le lecteur trouvera des explications sur la signification de l’indicateur, une analyse des principales conclusions, un examen des grandes tendances, et des indications générales permettant de trouver de plus amples informations dans les bases de données et autres publications de l’OCDE consacrées à l’éducation. Sur la page de droite figurent des graphiques et tableaux clairement présentés, assortis d’hyperliens dynamiques (StatLinks) qui renvoient le lecteur aux tableaux de données Excel™ correspondants.