Réforme des politiques et des échanges agricoles

Les gouvernements de la plupart des pays développés, ainsi que des pays en développement, mettent en place des mesures douanières (tarifs, contingents tarifaires et subventions à l’exportation) afin de pousser les prix domestiques des produits agricoles à la hausse. Dans certains pays de l’OCDE, les gouvernements donnent des aides financières au secteur agricole à travers d’autres moyens également. Typiquement, ces interventions créent des distorsions sur l’allocation des ressources, qui mènent à des décisions non optimales sur la consommation et la production. Utilisant un modèle agricole d’équilibre partiel avec un niveau de détail des politiques précis, cette étude examine par année, les impacts sur le marché des réformes de la politique agricole pour les 10 années à venir.