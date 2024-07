Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2005

Cet ouvrage rend compte des efforts déployés par les 39 pays adhérents pour faire en sorte que les Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales contribuent à améliorer le fonctionnement de l’économie mondiale. Les Principes directeurs contiennent des recommandations édictées à l’intention des entreprises internationales dans un certain nombre de domaines, par exemple le travail, l’environnement, la protection des consommateurs ou encore la lutte contre la corruption. Ces recommandations sont formulées par les gouvernements des pays adhérents et bien qu’elles aient un caractère non contraignant, les autorités concernées s’engagent à en promouvoir le respect. Cette édition aborde également dans ses grandes lignes la question de la responsabilité des entreprises dans les pays en développement.