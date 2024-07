Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2003

Les Principes Directeurs sont des recommandations à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite de leurs activités dans des domaines comme le travail, l’environnement, la protection des consommateurs et la lutte contre la corruption. Ces recommandations émanent des gouvernements qui ont souscrit aux Principes Directeurs et se sont ainsi engagés à les faire respecter, même si elles n’ont pas un caractère contraignant. Ce rapport rend compte des mesures prises par les 38 gouvernements adhérents pour renforcer la contribution des Principes Directeurs à un meilleur fonctionnement de l’économie mondiale et examine les moyens de renforcer la contribution des entreprises dans la lutte contre la corruption.