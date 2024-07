Qui assume réellement les coûts de l’éducation ?

Malgré les bénéfices manifestes tirés de l’éducation, les pouvoirs publics sont confrontés à des arbitrages difficiles pour trouver le juste équilibre dans la répartition des parts publique et privée du financement de l’éducation. La compréhension des modalités de financement des dépenses privées (par le biais de transferts publics ou de fonds privés) peut faire la différence dans l’élargissement de l’accès à l’éducation et permettre de mieux appréhender l’évolution au fil du temps du financement du coût de l’éducation entre sources publiques et privées.