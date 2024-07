Questions actuelles concernant les équipements scolaires autrichiens

L'Institut autrichien pour les équipements scolaires et sportifs (ÖISS) est responsable des questions et problèmes actuels qui intéressent les bâtiments scolaires du pays. Quatre thèmes récents des travaux de L'ÖISS sont récapitulés ci-dessous : les écoles comme bâtiments à faible consommation d'énergie, les champs électromagnétiques et les bâtiments scolaires, les chaises et tables pour les établissements d'enseignement, et les terrains scolaires – « paysages d'apprentissage ».