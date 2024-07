Un réseau mondial de centres régionaux pour la promotion de l’énergie durable

L’Autriche a privilégié une approche multilatérale-bilatérale qui s’appuie sur la coopération régionale existante, tirant ainsi parti des institutions et cadres existants et en les renforçant. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la Coopération autrichienne pour le développement a noué un partenariat avec les communautés économiques régionales telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), en vue d’établir des Centres régionaux pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (CREEE), dont sept ont bénéficié d’un soutien financier de l’Autriche. Ces centres visent à créer un environnement favorable et à soutenir la mise en œuvre de politiques et de technologies en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Pour donner le coup d’envoi des centres, l’Autriche :

a apporté un soutien financier initial sous forme de subventions pour soutenir la phase de démarrage des centres et de leurs plans de travail annuels

a contribué à l’identification des pays d’accueil pour les centres régionaux

a contribué à l’élaboration des politiques pertinentes et a fourni des conseils politiques et techniques pour encadrer la mise en place des centres

a facilité la participation d’autres parties prenantes internationales telles que la Commission européenne, la Banque mondiale, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’Espagne, la Suède, l’Allemagne et d’autres partenaires de la coopération pour le développement

a détaché des experts, en s’appuyant sur l’expertise autrichienne en matière d’énergie durable.

Le Réseau mondial des centres régionaux pour les énergies durables est hébergé par l’ONUDI à Vienne pour promouvoir les partenariats multipartites Sud-Sud et triangulaires. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des efforts déployés par l’Autriche pour faire de Vienne une plateforme de diplomatie énergétique internationale.