Études économiques de l'OCDE : Autriche 2019 (version abrégée)

L'Autriche a enregistré de bons résultats économiques au cours des dernières décennies. En 2018, elle se classait au 11e rang des pays de l'OCDE et au 6e rang des pays de l'Union européenne (UE) en termes de produit intérieur brut (PIB) réel par habitant, devançant légèrement l'Allemagne, la Finlande et la Belgique. Elle a cependant été distancée par les pays de l'OCDE à la croissance la plus rapide au cours des années 2010, et cet écart s'est creusé plus rapidement que pour des pays comparables. Les indicateurs de bien-être disponibles demeurent cependant nettement supérieurs à la moyenne de l'OCDE, sachant que les écarts entre groupes de population et régions demeurent limités, ce qui témoigne d'une forte cohésion sociale.