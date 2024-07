Études économiques de l'OCDE : Autriche 2007

Cette édition 2007 de l’étude périodique consacrée par l’OCDE à l’Autriche examine les évolutions récentes de l’économie autrichienne et les défis actuels qu’elle rencontre, notamment son intégration croissante avec l’Europe centrale et orientale, les efforts pour remédier à la segmentation du marché du travail, l’amélioration de l’innovation, la rationalisation de sa politique budgétaire et l’amélioration de sa gestion des dépenses publiques.