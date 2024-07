Études économiques de l'OCDE : Autriche 2005

L’édition 2005 de l’examen périodique mené par l’OCDE sur l’économie autrichienne met en évidence deux problèmes qui méritent l’attention : d’une part, la performance budgétaire, qui doit être rehaussée grâce à une compression de l’endettement public et à l’amélioration des relations budgétaires au niveau fédéral et, d’autre part, le faible taux d’activité des travailleurs âgés, qui freine la croissance. Le dossier spécial de cette édition est consacré à l’innovation et à l’effet de l’éducation sur l’innovation.