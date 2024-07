Études économiques de l’OCDE : Autriche 2017 (version abrégée)

Après plusieurs années de croissance en demi-teinte, les résultats économiques se sont accélérés en 2016, sous l’effet d’une réforme fiscale qui est entrée en vigueur en 2015-16, et plus récemment d’un redressement des échanges internationaux. La reprise s’est traduite par une amélioration des soldes budgétaires et le ratio de la dette publique a rejoint une trajectoire descendante. L’embellie de la situation macroéconomique a provoqué un regain de confiance des entreprises et des ménages et les perspectives à court terme sont favorables.