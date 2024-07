Quels changements pour les transports au siècle prochain ?

Le siècle prochain verra-t-il s'accroître la part de l'initiative privée dans les décisions concernant la construction d'infrastructures de transport et leur financement ? Quelles seront les technologies qui s'imposeront sur le marché des transports ? Quels nouveaux marchés verront le jour ? Les transports joueront-ils toujours un rôle social ? Comment veillera-t-on au respect de l'environnement ? Les pouvoirs publics auront-ils encore un rôle à jouer ?

Assurément, la liste des questions qui se poseront au siècle prochain est aussi longue que variée, à l'image des problèmes que rencontre actuellement le secteur des transports. Le 14ème Symposium s'est attaché à explorer les voies de l'avenir à travers 13 rapports introductifs -- rédigés par des rapporteurs de 11 pays différents -- et un débat entre experts renommés.

Cette publication reflète fidèlement la teneur des débats qui ont eu lieu au cours du Symposium et en reprend les rapports introductifs. L'ensemble permet, au travers d'analyses prospectives, de dresser un panorama des enjeux et des solutions qui s'ouvrent à tous ceux que l'avenir des transports intéresse.