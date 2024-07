Les transports dans les années 2000

Le décalage entre une économie européenne tournée vers les échanges internationaux et les problèmes environnementaux concomitants est flagrant. Une nouvelle approche conceptuelle est nécessaire : elle consisterait à renoncer à vouloir toujours aller plus vite et à gagner du temps et s'appuierait sur une conception différente de l’accessiblité. Les années 2000 verront-elles émerger une nouvelle façon de penser ?

Ces questions ainsi que d'autres problèmes d'actualité ont été amplement débattus à l'occasion du 15ème Symposium international de la CEMT. Assistera-t-on à un découplage de la croissance des transports par rapport à la croissance économique ? L'équité et l'environnement finiront-ils par primer sur le critère d'efficacité lors de la définition des systèmes de transport du futur ?

Cette publication comprend les 17 rapports introductifs qui ont été présentés lors du Symposium. Elle comporte également une synthèse des discussions qui se sont développées autour de trois thèmes principaux : le champ des scénarios et prévisions, la transformation des structures et l'évolution de la technologie, la périphéralité et l'intégration européenne. Cet ouvrage met en évidence les points-clés de la table ronde finale qui fut consacrée à la problématique "Efficacité, équité et prise en compte de l’environnement dans les transports". Enfin, cette publication propose un panorama des enjeux auxquels le secteur des transports se trouvera confronté au cours des prochaines années, ainsi qu'un certain nombre de recommandations pour faire face aux défis des années 2000.