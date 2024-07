Quelles aides les pays apportent-ils aux étudiants de l'enseignement supérieur dans le monde?

Tout le monde s’accorde à penser qu’aujourd’hui, détenir un diplôme de l’enseignement supérieur est plus important que jamais pour construire un futur économique et renforcer les économies du savoir des pays. Pourtant, comme on le constate dans ce deuxième numéro de la nouvelle série de synthèses de l’OCDE Les indicateurs de l’éducation à la loupe, les pays de l’OCDE ont opté pour des stratégies très variées afin d’accroître l’accès à l’enseignement supérieur, à la fois en termes de financement de l’enseignement supérieur mais aussi de niveau d’aides financières qu’ils offrent aux individus désireux d’obtenir un diplôme de niveau supérieur.