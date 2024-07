Promouvoir l'égalité des genres pour renforcer la croissance économique et la résilience

Les taux d'emploi et les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes dans les pays de l'OCDE, avec des écarts moyens d'emploi et de salaire désormais autour de 15% et 12% respectivement. Les écarts se sont réduits à un rythme relativement modeste au cours de la dernière décennie, ce qui appelle de nouvelles mesures politiques. Le manque de services de garde d'enfants abordables et leur qualité insuffisante constituent souvent un obstacle à la participation des femmes au marché du travail et notamment au travail à temps plein. Un partage très inégal du congé parental entre les parents et les difficultés rencontrées lors du retour au travail entravent encore davantage les carrières des femmes. Les biais du système fiscal peuvent décourager les femmes de travailler dans certains pays. Les femmes sont désavantagées dans l’accès aux postes de direction et à l’entrepreneuriat. Différentes politiques peuvent contribuer à réduire les écarts entre les genres, notamment une meilleure offre de garde d'enfants, l'incitation des parents à mieux partager le congé parental, la reconversion et la formation au retour du congé parental, l'encouragement de l'égalité des genres au sein des entreprises, des programmes d'intégration pour les femmes nées à l'étranger, la promotion de l’entrepreneuriat féminin et l’inclusion financière, ainsi que l’égalisation de la fiscalité sur les deuxièmes apporteurs de revenu. En outre, les multiples dimensions et causes profondes des inégalités de genre soulignent l’importance d’intégrer la dimension de genre dans tous les domaines de l’action publique.