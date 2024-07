Améliorer les performances du marché du travail en France: mise en oeuvre de la Stratégie pour l’emploi de l’OCDE

Ce chapitre propose une analyse approfondie des performances du marché du travail français suivant la nouvelle Stratégie pour l’emploi de l’OCDE. Depuis 2015, les créations d’emploi ont fait refluer le chômage et les situations de sous emploi ont diminué, mais le marché du travail français reste confronté à de nombreux défis. Le taux d’emploi, bien qu’en hausse, demeure relativement faible, les compétences de la population sont inégales, et la rotation d’une partie des travailleurs sur des contrats de moins d’un mois a augmenté. Les créations d’emplois de qualité ont été insuffisantes pour permettre l’intégration économique et sociale d’un grand nombre de jeunes et des moins qualifiés. Des réformes ambitieuses ont visé à réduire l’incertitude entourant le coût des fins de contrats de travail, tout en améliorant les opportunités de formation pour les moins qualifiés et en renforçant l’accompagnement et l’orientation, de manière cohérente avec les recommandations de la nouvelle Stratégie pour l’emploi de l’OCDE. Le gouvernement a aussi restructuré le dialogue social aux niveaux des entreprises et des branches, réduit les incertitudes sur les procédures de licenciement économique et poursuit une réforme de l’assurance chômage. Afin de maximiser les gains de ces réformes, la priorité doit être de renforcer l’efficacité de la formation continue et de limiter la reproduction des inégalités et les décrochages scolaires. Simplifier l’organisation des services d’accompagnement et faciliter les mobilités professionnelles permettraient aussi un meilleur appariement entre offre et demande de travail et des gains de productivité soutenus. Le dialogue social au niveau des entreprises doit également être encouragé, tout comme l’engagement des employeurs dans la formation initiale et continue. Enfin, la réforme en cours de l’assurance chômage ainsi qu’une unification des systèmes de soutien aux bas revenus améliorerait l’efficacité et la lisibilité des prestations sociales tout en incitant plus fortement à la reprise d’emplois durables.

Ce Document de travail se rapporte à l’Étude économique de l’OCDE de la France 2019

(http://www.oecd.org/fr/economie/france-en-un-coup-d-oeil/)