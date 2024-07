France: Améliorer les perspectives économiques et le bien-être des habitants des quartiers défavorisés

Grâce à un système de protection sociale très développé, le taux de pauvreté moyen est peu élevé en France. Toutefois, comme dans d’autres pays, la pauvreté est fortement concentrée dans certains quartiers. Leurs habitants sont confrontés à de nombreux handicaps sur le plan social : chômage et inactivité élevés, forte proportion d’élèves en difficulté, logements et infrastructures urbaines en mauvais état, et pénurie d’entreprises, de services et d’agréments. L’État cible un large éventail de politiques sur ces quartiers afin d’améliorer les résultats scolaires, l’emploi et l’activité économique. Les politiques de rénovation urbaine et du logement social ont un objectif explicite de promotion de la mixité sociale, souvent considérée comme un instrument de lutte contre les ghettos. Les investissements ciblés dans les infrastructures de transport et de logement ainsi que dans l’éducation et la formation jouent un rôle déterminant dans l’amélioration des perspectives économiques et du bien-être des habitants des quartiers défavorisés. À l’inverse, les zones franches urbaines (ZFU) offrant des allègements d’impôts aux entreprises qui s’y installent obtiennent des résultats en demi-teinte. La mixité sociale est difficile à mettre en oeuvre et il est loin d’être évident qu’elle permette, à elle seule, d’améliorer les conditions de vie des populations pauvres. Il est aussi crucial d’améliorer la coordination entre les politiques sociale, de la ville et de la justice, en privilégiant les peines alternatives et l’accompagnement des anciens détenus dans leur réinsertion afin de briser le cercle vicieux du handicap social et de la criminalité.