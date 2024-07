Préserver la santé mentale des jeunes pendant la crise du COVID-19

La crise du COVID‑19 a eu un effet significatif sur la santé mentale des jeunes. La prévalence des symptômes anxieux et dépressifs a augmenté de manière spectaculaire chez les jeunes et reste plus élevée qu’avant la crise et que celle observée dans d’autres classes d’âge, en dépit de la réouverture partielle de l’économie. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la détérioration de la santé mentale : perturbations de l’accès aux services de santé mentale, large impact des fermetures d’établissements scolaires, et effet disproportionné de la crise du marché du travail sur les jeunes. S’ils bénéficient d’un accompagnement adapté et d’interventions précoces, les jeunes en situation de détresse psychologique pourraient être en mesure de rebondir au sortir de la crise du COVID‑19. Il conviendra pour cela de développer l’aide existante en matière de santé mentale dans les systèmes éducatifs, les entreprises et les systèmes de santé, et d’adopter des politiques globales pour aider les jeunes à poursuivre leurs études ou à trouver, et conserver, un emploi.