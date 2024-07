Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2008

Cet ouvrage est une source d’informations unique où l’on trouvera les dernières estimations du soutien accordé à l’agriculture. Les différents chapitres présentent une description et une évaluation des politiques agricoles dans chaque pays membre de l’OCDE et des principales évolutions, notamment de l’introduction du régime de paiement unique dans l’Union européenne. Cette édition contient en outre un chapitre spécial décrivant la méthode révisée d’estimation du soutien agricole, utilisée pour la première fois dans ce rapport. Comme toujours, elle présente des données statistiques détaillées sur le soutien agricole, ventilées par type de soutien et par produit ainsi que des liens Statlinks et des URL pointant sur des tableaux et graphiques en version Excel®.