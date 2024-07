Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2002

Cette publication annuelle fournit une description et une évaluation très complètes des tendances de l'action gouvernementale dans le secteur agricole (et dans les secteurs connexes) de tous les pays de l'OCDE. Elle présente des données sur le niveau et les composantes du soutien et de la protection dont bénéficie le secteur agricole, en appréciant l'ampleur des réformes mises en œuvre. Une section du rapport porte sur les échanges agricoles et l'application de l'Accord d'Uruguay sur l'agriculture.

Le soutien accordé aux producteurs agricoles des pays de l'OCDE a baissé en 2001 pour la deuxième année consécutive, tout en restant supérieur au niveau le plus bas atteint en 1997. Malgré certains progrès accomplis, la réforme des politiques agricoles s'est révélée lente, irrégulière et insuffisante.