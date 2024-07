Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2006

Publié une année sur deux en alternance avec Les politiques agricoles de l’OCDE : Suivi et évaluation, cet ouvrage est une source d’informations unique où l’on trouvera les dernières estimations du soutien à l’agriculture. Il contient une description et une évaluation très détaillées de l’évolution du soutien à l’agriculture dans les pays membres de l’OCDE pour lesquels des données étaient disponibles ainsi qu’une synthèse de l’évolution des politiques agricoles au Brésil, en Chine et en Afrique du Sud. L’ouvrage comporte aussi des « StatLinks » et des adresses URL faisant le lien entre les tableaux statistiques du texte et des feuilles de calcul électronique accessibles via Internet.