Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2010

En 2009, le soutien accordé aux producteurs des pays de l’OCDE, représentait 22 % de l’ensemble des recettes agricoles brutes (ESP en %). Cela représente une légère hausse par rapport aux 21 % enregistrés en 2008, et un retour au niveau de 2007. C’est la première augmentation du niveau de soutien après une baisse régulière depuis 2004. La hausse des prix des produits de base intervenue en 2007 et 2008 était à l’origine de la chute du soutien mesuré au cours de ces années, mais en 2009 les prix ont baissés aux niveaux de 2007.

Malgré une réduction sur le long terme du niveau de soutien et de la part de ses formes qui peuvent entraîner le plus de distorsions de la production et des échanges, ce type de mesures domine encore dans la plupart des pays de l’OCDE. Certains pays ont clairement pris des mesures pour réduire le niveau de soutien et/ou mettre en place de formes plus découplées, tandis que d’autres se sont laissés distancer. Dans certains pays, le soutien dépend de plus en plus de l’application par les producteurs de pratiques de production spécifiques en vue d’atteindre des objectifs plus vastes.

Ce rapport constitue une source unique d’estimations les plus récentes du soutien à l’agriculture. Il fournit une vue d’ensemble du soutien à l’agriculture dans la zone de l’OCDE, complétée par des chapitres sur l’évolution des politiques agricoles dans chaque pays de l’OCDE.

Le rapport Les politiques agricoles des pays de l’OCDE: Panorama est publié une année sur deux, en alternance avec la version complète Les politiques agricoles des pays de l’OCDE: Suivi et évaluation.