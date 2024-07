Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2005

Cette publication constitue une source unique d’estimations actualisées du soutien à l’agriculture. Des chapitres distincts décrivent et évaluent l’évolution des politiques agricoles de chaque pays membre de l’OCDE, et en présentent les éléments notables, comme l’introduction du régime de paiement unique dans les pays européens ou la mise en œuvre du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole. Un chapitre est spécialement consacré aux conséquences de l’élargissement de l’Union européenne sur la production, les échanges et les revenus agricoles, ainsi que sur la mise en œuvre de la Politique agricole commune et les niveaux de soutien. Cette édition du rapport comprend également une section spéciale dans laquelle est exposée une analyse du soutien à l’agriculture dans quatre États membres de l’UE n’appartenant pas à la zone de l’OCDE, à savoir l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie.