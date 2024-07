Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2004

Cet ouvrage est une source d’informations unique où l’on trouvera les dernières estimations du soutien agricole dans les pays membres de l’OCDE. Il contient en outre une description et une évaluation très détaillées de l’évolution des politiques dans ces pays, ainsi qu’une section spéciale consacrée au soutien agricole dans deux pays non membres : la Russie et l’Ukraine.

Ce rapport était jusqu’ici publié tous les ans sous le titre Politiques agricoles des pays de l'OCDE : Suivi et évaluation. A compter de la présente édition, Les politiques agricoles de l'OCDE : Panorama paraîtra une année sur deux, en alternance avec les Politiques agricoles de l'OCDE: Suivi et évaluation, qui présente une analyse plus approfondie de ce sujet.