Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2003

Cette publication annuelle fournit une description et une évaluation très complètes des tendances de l’action gouvernementale dans le secteur agricole de tous les pays de l’OCDE. Elle présente des données sur le niveau et les composantes du soutien et de la protection dont bénéficie le secteur agricole, en appréciant l’ampleur des réformes mises en œuvre et met également en évidence les régions de la zone OCDE nécessitant des améliorations car des écarts énormes persistent entre les niveaux de soutien des différents pays et produits.