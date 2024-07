Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2001

Cette publication annuelle offre une description et une évaluation très complètes des tendances de l’action gouvernementale dans le secteur agricole (et dans des domaines connexes) pour tous les pays de l’OCDE. Elle fournit des données sur le niveau et les composantes du soutien et de la protection dont bénéficie l’agriculture, en appréciant l’ampleur des réformes mises en œuvre. En dépit d’une certaine réduction pour l’année considérée, le soutien des prix du marché et les paiements au titre de la production demeurent omniprésents dans la plupart des pays, si bien qu’ils protègent les agriculteurs des signaux des marchés mondiaux et faussent la production et les échanges à l’échelle planétaire. Une fois de plus, certains pays ont pris des mesures ad hoc pour soutenir les revenus agricoles. Par ailleurs, la sécurité des aliments a été placée au premier rang des priorités par de nombreux gouvernements en 2000. Dans l’ensemble, il ressort du rapport que les progrès réalisés sur la voie des réformes sont insuffisants et restent fragiles.