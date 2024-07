Politiques agricoles des pays de l'OCDE 1999

Ces dix dernières années, les politiques agricoles des pays de l'OCDE ont été marquées par une diminution du soutien à l'agriculture, une réduction des distorsions dans les échanges et une plus grande orientation par le marché. En 1998 toutefois, le faible niveau des prix des produits et les pressions sur les revenus agricoles ont pesé sur ces politiques, poussant les décideurs à mettre en place des mesures de soutien et de protection supplémentaires qui n'étaient pas toujours compatibles avec les objectifs de réforme à plus long terme.

Cette publication annuelle donne le suivi et l’évaluation des politiques agricoles des pays de l'OCDE les plus exhaustifs qu’on puisse trouver. Elle analyse l'évolution du niveau du soutien accordé au secteur agricole et de sa composition en évaluant les changements intervenus dans les politiques agricoles à la lumière des principes de réforme définis en commun par les ministres des pays de l'OCDE. La partie principale de cette publication, Suivi et évaluation, propose une estimation du soutien à l'agriculture et de l'évolution des politiques agricoles, tandis que la partie Informations de base donne des informations détaillées sur les niveaux de soutien et l'évolution de la politique dans chaque pays Membre.